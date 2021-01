Roma-Inter, Skriniar (Dazn): “Mancini mi ha preso con il gomito. Ringrazio Conte per la fiducia”

Dopo il 2-2 dell’Olimpico tra Roma e Inter, Skriniar si è concesso ai microfoni di Dazn per commentare la partita e i due punti sfumati nel finale di gara.

Ecco le sue parole: “Non siamo riusciti a casa i tre punti. Gol di Mancini? Mi ha preso con il gomito, l’arbitro non ha fischiato e non possiamo farci nulla. Possiamo solo guardare ai tanti gol che abbiamo sbagliato in avanti”.

L’esultanza: “Un bacio per la mia bimba. Questa mattina ho parlato con Pintus e avevo predetto un gol, sono andato da lui per dirgli ‘Te lo avevo detto'”.

Il ritorno al centro della difesa: “Il mister mi ha dato di nuovo la fiducia, sono contento. Devo continuare a lavorare, sono nell’Inter ed è una grande squadra. Non giocavo bene, sono contento per la fiducia di Conte”.

