LIVEBLOG – Lazio-Inter, debutta la terza maglia. Tifosi impazziti: “Che figata! E quanti ricordi…”

C’è chi dice che la scelta di far debuttare la terza maglia contro la Lazio non sia stata del tutto causale. L’Inter ha deciso di indossare per la prima volta la divisa tanto attesa dai tifosi per il match in programma questo pomeriggio all’Olimpico di Roma.

La maglia è infatti un omaggio alla stagione 1997-1998 conclusa con il trionfo di Ronaldo e Simoni al Parco dei Principi nella finale di Coppa Uefa proprio contro la Lazio. 22 anni dopo la storia si ripete.

Ecco le reazioni social dei tifosi:

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi