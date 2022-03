I Top&Flop di Liverpool-Inter: Skriniar e Bastoni monumentali, Sanchez tradisce

Solo applausi per un'Inter eroica. I nerazzurri di Inzaghi se la giocano - anche grazie all'aiuto di due pali e una traversa colpiti dal Liverpool - per un'ora. L'eurogol di Lautaro ci illude di un miracolo che svanisce pochi secondi dopo con l'espulsione di Sanchez. L'Inter resiste in 10 ma non riesce più a rendersi pericolosa dalle parti di Alisson. Usciamo da questa Champions League con la consapevolezza di essere forti, forse anche più di quello che pensassimo. Ora andiamo a vedere i migliori e peggio della gara di Anfield: