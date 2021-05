Lo Monaco attacca ancora Mourinho: “Scarso per il suo stipendio. Bella gatta da pelare per la Roma”

L'ex dirigente del Catania prosegue la crociata contro il portoghese

Quella tra Pietro Lo Monaco e José Mourinho è una faida iniziata nel lontano 2009, quando il primo era dirigente al Catania e il secondo allenatore dell' Inter . Tutti ricorderanno il celebre " Lo Monaco ? No, io conosco monaco del tibet, Monaco, Montecarlo, Bayern Monaco , Grand Prix de Monaco. Se qualche Monaco vuole essere conosciuto per parlare di me, mi deve pagare tanto". Ora il dirigente è tornato a bomba sulla questione, approfittando del ritorno del tecnico in Italia.

A Radio Punto Nuovo infatti, Lo Monaco ha dichiarato: "Posso capire la scelta della Roma, è comprensibile da un certo punto di vista. Allenare a Roma non è semplice e la proprietà attuale non vuole solo competere. Ho già detto più volte la mia su Mourinho: per quanto dà sul campo, in relazione ai soldi che prende, è scarso. Non è un allenatore che esprime i concetti tecnico tattici che un allenatore importante deve trasmettere ai suoi giocatori. E gli ultimi risultati ottenuti da lui mi pare lo dimostrino. L'ultimo a vincere a Roma è stato Fabio Capello, a riprova di quanto sia una piazza complessa. Auguri alla Roma: si sono presi una bella gatta da pelare"