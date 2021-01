Footy Headlines – Conferme sul nuovo logo dell’Inter: “Ispirato al design attuale, I e M al centro” – FOTO

Dopo le prime foto circolate nei giorni scorsi sui giornali e sul web, arrivano ulteriori conferme al nuovo logo che verrà lanciato dall’Inter nelle prossime settimane.

Come confermato dal sito Footy Headlines, il nuovo logo nerazzurro sarà strettamente ispirato al design attuale, semplificando l’aspetto generale e posizionando le lettere I e M al centro: “Sarà circondato da uno spesso cerchio d’oro e presenterà una stella sopra di esso. A differenza del design precedente, questo nuovo è monocromatico e appare in oro qui su un indumento nero. Dando credibilità all’accuratezza del logo, siamo stati in grado di confermare che l’immagine probabilmente proveniva da campioni di prodotto 2021-22 piuttosto che da un tweet Nike cancellato”.

