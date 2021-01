Youth League, sorteggio 32esimi: l’Inter di Madonna pesca il Bayern Monaco

A Nyon si sono tenuti i sorteggi della Youth League, che quest’anno si svolgerà con la formula delle gare secche a partire dai 32esimi di finale. Ad estrarre le palline ci ha pensato l’ex Inter Maxwell.

L’Inter Primavera di Armando Madonna affronterà nel primo turno il Bayern Monaco in casa: non si tratta sicuramene di un sorteggio fortunato per i nerazzurri. I trentaduesimi di finale sono in programma il 2 e 3 marzo.

Saranno ben 4 le sfide tra Italia e Germania. L’Atalanta ha infatti pescato il Lipsia, la Juventus il Borussia Dortmund mentre la Lazio farà visita al Borussia Moenchengladbach.

