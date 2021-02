Lotta Scudetto, Verona-Juve termina 1-1: l’Inter può cercare l’allungo

Altra prova opaca per la Juventus di Pirlo che sul campo dell’Hellas Verona non riesce ad andare oltre l’1 a 1 con i padroni di casa, complicando la propria situazione in classifica in ottica Scudetto. Al goal del solito Cristiano Ronaldo al 49 esimo ha risposto Barak al 77 esimo. Nel finale i gialloblu hanno addirittura sfiorato il colpaccio, impensierendo non poco la retroguardia bianconera.

Ora l’Inter ha un’occasione ghiotta per cercare la fuga definitiva in ottica Scudetto, vista anche la giornata complicata del Milan che dovrà giocare all’Olimpico contro la Roma. I nerazzurri potrebbero andare addirittura andare a +10 sulla Juventus in attesa che i bianconeri disputino il recupero contro il Napoli. Certo però il Genoa non sarà l’avversario più morbido da affrontare visto il grande momento di forma dei rossoblu.

