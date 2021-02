Condò sulla lotta Scudetto: “Bravo il Milan, ma ormai è corsa tra Inter e Juve”

Paolo Condò, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta per il tricolore, agguerrita come non mai in questa stagione.

Proprio negli studi di Sky, Condò ha dichiarato: “Per come la vedo io ormai la lotta per lo Scudetto è una corsa a due tra Inter e Juventus. Per correttezza non me la sento ancora di escludere completamente il Milan, una piccola fetta della torta le tengo per lui per quello che ha fatto vedere nel 2020. Ma per la piega che stanno prendendo gli eventi ormai le favorite sono solo due”.

CONTE CHIEDE UN VICE BROZOVIC>>>