Inter-Torino è la rivincita dei numeri 9: Lukaku e Belotti a confronto

Se c’è una cosa che accomuna la storia del calcio nonostante le varie epoche trascorse, questa è la figura del numero 9. Chiedere ad Inter e Torino per maggiori informazioni, visto che sempre più spesso le sorti delle rispettive squadre sono aggrappate allo stato di forma dei due bomber Romelu Lukaku e Andrea Belotti. Attaccanti per certi aspetti anche molto simili: entrambi fanno della fisicità il loro punto di forza, amano giocare per la squadra e approfittare di grandi spazi per imbucare le difese avversarie.

Come sottolineato questa mattina da La Gazzetta Sportiva, non è un caso se il Gallo ha partecipato al 58,3% delle reti del Torino, contro il 31,25% di BigRom, calciando di più e con più precisione verso la porta. Belotti ha siglato 6 gol e 1 assist in 7 partite, mentre Lukaku ne ha segnati 5 in 6 gare. Percentuali e numeri che danno ovviamente la misura dell’importanza specifica che entrambi i calciatori ricoprono per le rispettive squadre, anche se il Gallo comprensibilmente risulta ancor più decisivo per i granata rispetto al belga con l’Inter, considerato che la squadra di Conte complessivamente ha segnato 4 reti in più in campionato mandando a segno anche più calciatori.

