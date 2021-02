GdS – La doppietta di Lukaku costa un milione all’Inter: scatta il bonus allo United

Romelu Lukaku è sicuramente l’uomo di cui l’Inter non può fare a meno. Le partite senza di lui in campo l’hanno dimostrato: i nerazzurri faticano senza il loro numero 9 lì davanti. La presenza del belga condiziona anche gli avversari, perché la marcatura sul belga può aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. ‘Big Rom’ è diventato fondamentale sia in campo che fuori, vista anche la sua grande leadership nello spogliatoio, un vero e proprio trascinatore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lukaku nell’Inter segna un gol ogni 103 minuti, abbatte almeno un difensore a partita e costruisce occasioni da gol. Si è messo in testa di vincere il campionato con i nerazzurri. Ma il fatto più curioso è che sta costringendo la società a pagare ai Red Devils tutti i bonus del suo acquisto: con la doppietta contro la Lazio, il belga ha fatto scattare un bonus di un milione di euro da versare nelle casse del Manchester United.

IL SEGRETO DELL’INTER E’ LA SOLIDITA’ DIFENSIVA >>>