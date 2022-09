Lukaku corre forte verso la Roma ma prima gli esami: novità Calhanoglu

Mentre la maggior parte dei nerazzurri è nelle rispettive nazionali, ad Appiano Gentile ci sono Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu che lavorano per rientrare il prima possibile. Per quanto riguarda il belga, l'inizio della settimana prossima sarà fondamentale per capire se potrà esserci l'1 ottobre contro la Roma. Prima di rientrare in gruppo - avvisa il Corriere dello Sport - Lukaku sarà sottoposto a esami strumentali che dovranno certificare la completa guarigione: l'Inter non vuole rischiare.