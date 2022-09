La Curva Nord “rompe” con Zhang: spuntano due scenari sul futuro dell’Inter

"Zhang vattene", con una scritta che lascia poco spazio alle interpretazioni la Curva Nord rompe con il presidente nerazzurro. Alcune contestazioni c'erano già state in passato ma questa volta sembra essere definitiva la rottura. Ci sarà da capire, per esempio, se la Curva Nord darà seguito a questa contestazione nella partita contro la Roma oppure darà spazio soltanto al match contro i giallorossi.

Questa presa di posizione è arrivata poche ore dopo il confronto ad Appiano con Inzaghi, voluto anche dallo stesso Zhang per dimostrare la fiducia al tecnico. Meno "fiducia", invece, c'è sul futuro dell'Inter: nel senso che filtrano principalmente due versioni sul futuro del club nerazzurro. Da Viale della Liberazione - come riporta il Corriere dello Sport - filtra che Suning non vuole vendere la maggioranza e che, tramite Goldman Sachs, è alla ricerca di un nuovo partner.