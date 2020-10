Nations League, alle 18 in campo Belgio e Olanda: Lukaku e de Vrij titolari

Sono titolari con l’Inter, e il discorso non cambia con la Nazionale. L’indiscutibilità di Romelu Lukaku e di Stefan de Vrij negli undici iniziali con la maglia del club nerazzurro non è minata nemmeno dal più insidioso terreno delle Nazionali: l’attaccante e il difensore interisti, infatti, nelle gare previste per questa sera alle ore 18.00, partiranno entrambi dal primo minuto, essendo stati scelti tra i titolari dai ct rispettivamente di Belgio e Olanda.

Roberto Martinez, infatti, ct del Belgio, per affrontare l’Inghilterra nella sfida di Wembley valida per la Nations League, ha deciso di schierare Lukaku al centro del tridente in cui si posizioneranno – nel ruolo di ali – anche Kevin De Bruyne e Yannick Carrasco. Allo stesso modo, l’ex allenatore dell’Inter – nonché attuale ct dell’Olanda – Frank de Boer ha scelto di schierare titolare Stefan de Vrij al centro della difesa Oranje, impegnata a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina.

