Lukaku, così non va: ora il suo futuro all’Inter è fortemente a rischio

Il nuovo stop aggiunge nuovi dubbi sulla permanenza in nerazzurro

Enrico Traini

Non sembra esserci pace per Romelu Lukaku. Dopo la prima parte di stagione travagliata a causa degli infortuni, ieri è arrivato un nuovo stop, che blocca il percorso di recupero della condizione pensato per lui dall'Inter. L'ennesimo problema fisico fa sorgere ulteriori dubbi sulla possibile permanenza del belga a Milano.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non era questo il ritorno che l'Inter e Lukaku avevano immaginato. Anzi, fino a qualche tempo fa, il rinnovo del prestito di Big Rom sembrava un passaggio quasi scontato. Oggi non è più così.

I tanti problemi fisici e, di conseguenza, lo scarso contributo dato alla squadra, hanno sempre di più gettato ombra sull'attaccante belga, entrato in un tunnel dal quale non sembra riuscire a uscire. Il tempo stringe: Lukaku deve assolutamente dimostrare nei prossimi mesi di essere ancora un giocatore di alto livello.

Sempre secondo la Rosea, il problema non è tanto il nuovo infortunio, in verità di entità molto leggera, ma il fatto che in questo modo il ritorno alla migliore condizione diventa ancora più lungo e faticoso. Vista la sua muscolatura peculiare, Lukaku rischia di non tornare mai al top della forma, penalizzando di molto l'Inter.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Un ritorno peggiore di questo era difficile immaginarlo e, in realtà, sembrava uno scenario altamente improbabile. La convinzione generale è che Lukaku, grazie alla sua imponenza fisica, sarebbe tornato facilmente ad avere un grande impatto sulla Serie A. Invece, sono proprio i suoi muscoli che lo stanno tradendo. Tra infortuni e condizione precaria, il Big Rom degli ultimi mesi è una controfigura di quello visto a Milano fino a 2 anni fa.

In questo momento, è normale che l'Inter rifletta sul suo futuro e che si mostri titubante di fronte all'idea di rinnovare il suo prestito. L'operazione, infatti, avrebbe un valore economico importante e l'investimento su Lukaku sarebbe quello per un top player. A Big Rom l'onere di dimostrare di poterlo ancora essere. Noi di Passione Inter, in ogni caso, ci siamo già posti delle domande su di lui.