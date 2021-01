TS – Oggi la ripresa degli allenamenti: col Benevento dentro Lukaku e Hakimi

Dopo la vittoria nel derby, Antonio Conte ha premiato i giocatori concedendoli un giorno di riposo e annullando così la seduta di allenamento previsto. L’Inter si ritroverà oggi al centro di allenamento ad Appiano dove dovrà preparare la sfida di sabato contro il Benevento a San Siro, fischio di inizio alle ore 20:45. Sarà una partita che l’allenatore nerazzurro dovrà seguire dalla tribuna vista la squalifica del Giudice Sportivo dopo Udine.

Come riporta Tuttosport, Conte ha concesso il giorno di riposo per permettere ai giocatori di caricare le energie in vista della doppia sfida ravvicinata di Coppa Italia contro la Juventus. L’allenatore prepara dunque la partita di campionato contro il Benevento: sicuri del posto da titolare saranno Lukaku e Hakimi, visto che entrambi salteranno il match di andata della semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri, che si giocherà il 2 febbraio a San Siro.

