Scontro con Ibra, tocca a Lukaku: videoconferenza in giornata. Indagine verso la chiusura

Domenica pomeriggio a San Siro è in programma il derby tra Inter e Milan che mette in palio tre punti pesantissimi nella lotta scudetto. La settimana però si apre, ancora una volta, con il dibattito attorno allo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic in Coppa Italia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inchiesta è vicina a chiudersi. Oggi Lukaku sarà ascoltato in videoconferenza, dopo la super prestazione di ieri sera con la Lazio. Per conoscere l’esito di tutto il procedimento però dovranno passare alcuni giorni.

L’ipotesi più concreta resta quella della “condotta gravemente antisportiva” con le due giornate di squalifica da scontare in Coppa Italia.

