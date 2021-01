Sky – Conte tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Lukaku. Convocato contro la Sampdoria?

Sospiro di sollievo in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nessuna lesione è stata evidenziata dagli esami strumentati a cui si è sottoposto in giornata Romelu Lukaku.

Oggi l’attaccante belga non caricherà ma cresce l’ottimismo per averlo a disposizione dalla panchina in vista della gara di domani contro la Sampdoria. Conte non rischierà, visto l’importante match in programma nel weekend contro la Roma.

Perisic e Sanchez si giocano una maglia da titolare al fianco di Lautaro, al momento sembra essere in vantaggio il croato.

