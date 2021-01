GdS – L’assenza di Lukaku pesa anche dagli undici metri

Pesa e come l’errore di Alexis Sanchez dal dischetto. Nella partita di ieri contro la Sampdoria, il cileno si è fatto parare il rigore che poteva regalare il vantaggio all’Inter. I nerazzurri dimostrano di essere Lukaku dipendenti sia per quanto riguarda la finalizzazione delle occasioni da gol, sia per quanto riguarda i tiri dal dischetto. Antonio Conte dovrà quindi decidere chi sarà il rigorista in caso di assenza in campo del belga.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultimo giocatore nerazzurro a sbagliare un calcio di rigore fu Lautaro Martinez in un Inter-Bologna del luglio dell’anno scorso che costò poi anche in quella occasione la sconfitta ai nerazzurri. Sanchez, invece, non ha mai avuto un buon rapporto con i tiri dagli undici metri: per il cileno solo 4 rigori realizzati su 12 calciati. La sensazione è che il padrone del pallone quando si tratta di calciare i rigori rimane Romelu Lukaku: il belga è un cecchino dagli undici metri, 11 su 11 con l’Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<