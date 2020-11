Lukaku loda l’iniziativa di Rashford sui pasti per i bambini: “Merita il massimo rispetto”

E’ stata un po’ la storia di copertina degli ultimi giorni, quella di Marcus Rashford – calciatore del Manchester United – che convince il Governo britannico a stanziare fondi extra per offrire pasti gratuiti ai bambini che normalmente ricevono i pasti scolastici: una campagna, quella di Rashford, che si è mossa a partire dalla decisione del Parlamento inglese di respingere una proposta del partito laburista di prorogare i pasti gratuiti sino a Pasqua 2021, proposta poi convertita dal primo ministro Boris Johnson in 170 milioni di sterline extra (vale a dire 223 milioni di dollari) per i suddetti pasti. Tra l’altro, qualcosa di simile, Rashford l’aveva fatto anche nello scorso mese di luglio: e nelle scorse ore, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku – nonché ex compagno di squadra di Rashford ai tempi dei Red Devils – ha lodato l’iniziativa del calciatore.

“Quello che ha fatto è una cosa bellissima – ha commentato, ai microfoni di ESPN, l’attaccante – E’ qualcosa che merita il rispetto enorme da tutta la popolazione, in tutta l’Inghilterra, perché quello che ha fatto è stato sfidare il Governo ad aiutarli con i pasti scolastici gratuiti durante le vacanze, perché viene da quell’ambiente e quando tu vieni da quell’ambiente sei segnato per tutta la vita”.

Lukaku ha poi continuato: “Parlo in base alle mie esperienze, non vuoi vedere che altri altri ragazzi affrontino quelle cose. Quello che ha fatto è stata una cosa bellissima e merita un rispetto enorme ovunque vada. Non mi aspettavo niente di meno da lui perché ha quella consapevolezza di cercare di fare la cosa giusta per tutti, sia dal lato del calcio che nella vita in generale. Si merita un rispetto enorme”.

