Belgio, Mertens: “Preferisco quando Lukaku è in campo, spero sia disponibile per domani”

Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku sono un giallo (pare che il giocatore si stia allenando a parte sin da giovedì scorso, ancora nel tentativo di recuperare dal problema fisico che sembrava essere superato col quarto d’ora giocato contro l’Atalanta), ma – Lukaku o non Lukaku – il Belgio, domani, sarà chiamato a scendere in campo contro l’Inghilterra per la quinta giornata del Gruppo B della Nations League. E uno degli attaccanti della Nazionale belga, Dries Mertens, ha così parlato della possibile assenza di Lukaku contro gli inglesi.

“Preferisco ci sia Romelu in campo, lo stesso discorso vale per Hazard, Vertonghen e Vermaelen – ha dichiarato Mertens – Ovviamente spero che tutti i miei compagni siano a disposizione, tra l’altro loro hanno detto lo stesso di me quando ero assente. Ma contro la Svizzera, per esempio, è andata bene con Batshuayi che ha segnato due gol: ogni volta che ha l’occasione, segna. E’ bello che anche altri giocatori facciano belle partite”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<