Lukaku, dopo la delusione mondiale subito al lavoro per l’Inter

La giornata di ieri è stata disastrosa, per il Belgio e per Lukaku , decisivo in negativo per i Diavoli Rossi. La lunga inattività per infortunio ha pesato, ma dopo la ovvia delusione, Big Rom ha ancora tanto da dare e fare alla causa interista. Ecco perché il numero 90 di Inzaghi , fuori condizione ma perlomeno completamente recuperato dall'infortunio, rientrerà subito a Milano.

Quanto successo avrà sicuramente strascichi su Lukaku, che credeva molto in questi Mondiali. D'altro canto potrebbe essere un doppio vantaggio per i nerazzurri. Non solo per il tempo che avranno da qui al 4 gennaio per recuperare la migliore versione del belga. Questa cocente delusione, l'ennesima di un 2022 da dimenticare per Big Rom, potrebbe essere la molla definitiva per rilanciarsi ai massimi livelli. Per tornare l'attaccante che faceva tremare le difese e trascinava l'Inter a suon di goal. Che questa possa essere la svolta per riabbracciare finalmente il vero Romelu in nerazzurro?