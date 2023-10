Lukaku risponde ai fischi: la promessa ad El Shaarawy

Inter-Roma è in programma per domani alle 18 ma è da settimane che non si parla d’altro. In vista di questo match hanno già commentato Mourinho, Tiago Pinto, la Curva Nord e anche la questura. Il tutto perché a San Siro tornerà Romelu Lukaku, pronto ad essere fischiato.



Il belga però pare non preoccuparsene. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante da Sky Sport, Big Rom avrebbe promesso un assist a Stephan El Shaarawy nella sfida contro l’Inter. In modo tale da ricambiare l’assist ricevuto in Europa League contro lo Slavia Praga.