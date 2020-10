Lukaku troneggia fra i centrali dello Shakhtar, non segna ma crea pericoli: il voto è positivo

Anche quando non segna è fra i migliori in campo: Romelu Lukaku è stato autore di una buona prova nella trasferta dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, terminata a reti bianche. Il belga ha colpito una traversa ed ha creato spazi per i compagni, calando un po’ alla distanza come il resto della squadra. Di seguito i voti assegnati dai quotidiani:

PASSIONE INTER 6,5 –Tanto lavoro sporco, una grande parata del portiere e una super traversa colpita su punizione. Big Rom ci ha provato come sempre, anche se oggi con qualche difficoltà in più

LA GAZZETTO DELLO SPORT 6,5 – Troneggia e maltratta i due «poveri» centrali dello Shakhtar. Trubin gli dice due volte no, la seconda con l’aiuto della traversa. Nella ripresa, qualche scelta errata e un po’ di stanchezza

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Vuole attaccare alle spalle Khocholava e qualche volta lo mette in difficoltà. Costringe due volte alla parata Trubin, timbrando anche una traversa. Innesca Barella e Brozovic, lotta parecchio. Non segna ma crea pericoli.

TUTTOSPORT 6 – Nel primo tempo sfiora più volte il gol, ma il portiere che devia sulla traversa la sua bomba su punizione, e la precisione non lo aiutano. Nella ripresa come tutta l’Inter cala di rendimento e finisce per sbagliare molto.