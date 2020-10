Accadde Oggi – 28 ottobre 2006, Milan-Inter 3-4: rivivi le emozioni di uno dei derby più spettacolari degli ultimi anni

E’ l’autunno 2006, e in un San Siro da tutto esaurito la prima Inter di Mancini del dopo-Calciopoli si giocava il primo posto in classifica contro il Milan di Ancelotti, che solo alcuni mesi più tardi verrà incoronato campione d’Europa nella finale di Atene. Si parla di un derby che sarebbe poi stato ricordato come uno dei più spettacolari del nuovo millennio, con i nerazzurri usciti vincitori grazie alla prestazione memorabile di una squadra che, da lì ai prossimi anni, avrebbe regalato trofei e grandi soddisfazioni ai propri tifosi sparsi in tutto il mondo. Di seguito gli highlights della partita:

IL TABELLINO DELLA PARTITA:

MILAN: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Jankulovski (1′ st Maldini); Gattuso, Pirlo, Ambrosini (1′ st Oliveira); Seedorf, Kakà; Inzaghi (1′ st Gilardino).

In panchina: Kalac, Simic, Gourcuff, Brocchi Allenatore: Ancelotti

INTER : Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso (15′ st Burdisso); Vieira Dacourt (15′ st Figo ), Zanetti, Stankovic; Ibrahimovic (36′ st Samuel), Crespo. In panchina: Toldo, Cruz, Solari, Gonzalez.

Allenatore: Mancini

ARBITRO: Farina di Novi Ligure

RETI: 17′ pt Crespo, 22′ pt Stankovic, 2′ st Ibrahimovic, 5′ st Seedorf, 23′ st Materazzi, 31′ st Gilardino, 46′ st Kakà.

