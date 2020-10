GdS – I numeri parlano, l’Inter crea ma non segna: LuLa insostituibile, manca riposo e lucidità

C’è una sproporzione evidente che risalta subito agli occhi nelle prime gare dell’Inter in questa stagione: quella che separa la grande mole di occasioni create dai gol realizzati. Stando a quanto riportato su La Gazzetta dello Sport, questo si è visto nella partita di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, terminata a reti bianche, ma ha caratterizzato tutte le prime uscite dei nerazzurri.

Stando a quanto riportato sul quotidiano rosa, quanto visto in quel di Kiev non è certo un inedito: è uno spettacolo andato già in onda allo stadio Olimpico contro la Lazio, nella stracittadina con il Milan ed in Champions contro il Borussia M’Gladbach. L’orchestra di Conte funziona, perché ieri Lukaku e compagni sono arrivati alla conclusione dentro l’area avversaria ben dieci volte, ma si inceppa nel momento più importante, quando serve trasformare le occasioni in gol.

C’è poi anche una questione meramente fisica: complici i problemi fisici di Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non hanno mai avuto la possibilità di rifiatare. Naturale, dunque, che i due possano pagare dal punto di vista della lucidità, anche perché una volta spento l’attaccante bella, la squadra ha faticato nel raggiungere il successo. È forse questo il problema principale che Conte è chiamato a risolvere per rilanciare in fretta la corsa dell’Inter.