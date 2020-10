Shakhtar-Inter, Lautaro spento e impreciso: i quotidiani lo eleggono come peggiore in campo

Dopo aver assistito ad un brillante Lautaro Martinez ad inizio stagione, dal suo rientro dalla nazionale il centravanti argentino non ha ritrovato più la stessa lucidità. Eccetto l’ottimo secondo tempo di settimana scorsa in Champions in cui era subentrato ad Alexis Sanchez, soprattutto nelle ultime due trasferte il Toro non ha espresso la stessa qualità di altre volte, trovando nella partita di ieri la peggiore manifestazione del suo calcio, con pochissime giocate durante la partita e il gol divorato da pochi passi che avrebbe portato in vantaggio la sua Inter. Lautaro è stato così bocciato questa mattina da tutti i quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Ha perso il filo del gioco, dell’intesa con Lukaku e con altri e soprattutto ha sbagliato un gol ‘kolossal’. Più difficile buttarla fuori che dentro, quella palla.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Avrebbe voglia di cancellare il nervosismo di Genova con un gol, ma non ci riesce. Sbaglia una rete clamorosa e nel complesso non brilla. Spesso fermato, quando esce si toglie la maglia.

TUTTOSPORT 4.5 – Se non era contento della sua prestazione di Genova, chissà dopo quella di ieri. Nel primo tempo vede solo il pallone, solo 11 quelli giocati (saranno 18 in tutto). Nella ripresa si mangia l’1-0 spedendo a 5 metri dalla porta un facile tap-in.

PASSIONE INTER 4,5 – Il più oscurato dalla rocciosa fase difensiva avversaria, cerca di districarsi ma la foresta di maglie arancioni spesso lo incarta. Poi il fattaccio: al 54′ si mangia un gol clamoroso a porta vuota, episodio a seguito del quale sparisce dalla partita.

