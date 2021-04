Lukaku vs Koulibaly ma non solo: tutti i duelli di Napoli-Inter

Stasera alle 20:45 al Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena il secondo big match della 31^ giornata di Serie A: Napoli-Inter. Per la squadra di Antonio Conte una vittoria avrebbe il sapore del match ball, perché conquistare 3 punti su un campo così difficile rappresenterebbe l'ennesima dimostrazione di forza in un cammino quasi perfetto. Dall'altro lato ci sarà la formazione di Gennaro Gattuso, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League nonostante due mesi negativi al centro della stagione. Una partita che potrebbe significare molto, con un peso specifico importante. Gli ultimi match tra queste due squadre non ha mai regalato grande spettacolo, con i due allenatori che si conoscono molto bene e sanno come fermare i punti di forza dell'altro: vediamo - come riportato da La Gazzetta dello Sport - tutti i duelli.