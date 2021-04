Pistocchi e il 3-5-2: “Conte in testa, Koeman ha vinto la Copa del Rey. Anche Tuchel…”

Il giornalista scatena il web

E in Europa? Per citare gli haters del tecnico dell'Inter. Il 3-5-2 (o 5-3-2) in Europa è poco utilizzato, ma quest'anno i risultati ci sono. Come sottolineato su Twitter dal giornalista Maurizio Pistocchi, sia il Chelsea che il Barcellona giocano in questa maniera, e se la squadra blaugrana in Champions League è uscita agli ottavi (ma ha portato a casa una Copa del Rey), i Blues sono in semifinale e ieri - in FA Cup - Thomas Tuchel ha avuto la meglio anche sul Manchester City di Pep Guardiola.