GdS – Lu-La coppia d’attacco con più gol in Serie A. In Europa solo Bayern e Tottenham hanno fatto meglio

Non segnava dallo scorso 3 gennaio quando fece triplette a Crotone, ma con la rete di ieri sera siglata al Benevento Lautaro Martinez ha raggiunto la doppia cifra in campionato a quota 10 gol. Sommando le sue marcature a quelle di Lukaku si arriva ad un totale di 24, vale a dire il miglior parziale per una coppia del nostro campionato. Come sottolineato poi da La Gazzetta dello Sport, elevando il confronto in ambito europeo, solamente Bayern Monaco e Tottenham possono vantare numeri migliori rispetto a quelli dei nerazzurri.

Nel match di ieri, che ha visto segnare Lukaku una bella doppietta in una serata che non sembrava per lui particolarmente prolifica, i due attaccanti hanno pure ripreso a combinare nello stretto come non si vedeva da tempo. Segno che Antonio Conte ha recepito i segnali degli ultimi ultimi incontri ed ha ricominciato a lavorare duramente sui movimenti dei due centravanti per ritrovare quel feeling che per il secondo anno consecutivo sta facendo le fortune di tutta la squadra, sia in termini realizzativi che di partecipazione al gioco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<