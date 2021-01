GdS – L’Inter di Conte è una macchina da gol: meglio solo il Bayern Monaco nei 5 top campionati europei

Un 4-0 rotondo e senza appello quello di ieri sera dell’Inter di Antonio Conte contro il Benevento a San Siro. I nerazzurri sbloccano il match nel primo tempo e poi chiudono la pratica nella ripresa con le tre reti della Lu-La, l’unica coppia d’attacco in Serie A a raggiungere la doppia cifra di gol: 14 Lukaku, 10 Lautaro.

Con le 4 reti di ieri sera – scrive La Gazzetta dello Sport – l’Inter sale a quota 49 in 20 partite, una media di 2,45 gol a partita. Cifre importanti per una quadra che sta aumentando il numero dei giri e vuole puntare allo Scudetto. In Europa, nei top 5 campionati, soltanto il Bayern Monaco è riuscito a fare meglio con 57 reti. In Serie A i nerazzurri soltanto in un’occasione non sono andati in rete: la scorsa settimana ad Udine, match terminato 0-0. Una macchina da gol.

