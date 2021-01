Accadde Oggi – 31 gennaio 2019: non basta Icardi, l’Inter eliminata ai quarti di Coppa Italia dalla Lazio

Il 31 gennaio 2019 sarà nel mondo Inter per due eventi principali: uno strettamente collegato al campo da gioco; l’altro extra-campo. Se il primo segnò un destino nell’immediato, l’altro costituì un passo iniziale, il primo indizio per un’avventura che sarebbe iniziata qualche mese dopo. Il 31 gennaio 2019 infatti, sul campo si disputarono i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, fuori dal campo, Antonio Conte venne per la prima volta intercettato sotto la sede nerazzurra.

Una storia che comincia quindi, quella tra Conte e l’Inter, e che sarà formalizzata il 31 maggio dello stesso anno, di fianco a un’avventura in Coppa Italia che termina. Il 31 gennaio 2019, gli uomini di Spalletti scesero infatti in campo contro la Lazio, con l’obiettivo di superare il turno e proseguire la marcia verso la vittoria di un trofeo mancante in bacheca dal 2011. A S. Siro sarebbe andata in scena una gara difficile e intensa.

Primo tempo a totale marchio Lazio, che prevale sia fisicamente che tatticamente. Seconda frazione di gioco più combattuta con l’Inter che alza il baricentro e produce anche due importanti occasioni con Candreva e Lautaro. Ma il match non si sblocca e si va ai tempi supplementari. Nel colpo di coda della gara, i momenti chiave: prima il vantaggio della Lazio al minuto 108 siglato da Immobile dopo un bell’uno-due con Caicedo, poi il pareggio dell’Inter allo scadere. D’Ambrosio anticipa di testa Milinkovic che fa fallo. Per l’arbitro è punizione, ma il Var ribalta la decisione e decide per il tiro dagli 11 metri. Icardi insacca al 125’.

Inter-Lazio 1-1 alla fine del secondo tempo supplementare: via alla lotteria dei rigori per decidere quale squadra avrebbe raggiunto il Milan in semifinale. Vanno in gol di Brozovic e Immobile, sbagliano Lautaro Martinez e Durmisi. Dopo lo splendido cucchiaio di Icardi segnano in sequenza Parolo, Cedric e Acerbi. L’ultimo rigore nerazzurro è sui piedi di Nainggolan, che calcia fortissimo centrale e Strakosha para, Lucas Leiva, di contro, non sbaglia, portando la Lazio in semifinale.

