TS – Marotta chiude, l’agente proverà l’ultimo tentativo domani: per Dzeko-Sanchez solo uno spiraglio

“Forse gli agenti sono stati audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste”. Queste le parole di Giuseppe Marotta ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Benevento, in riferimento alle voci sullo scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Tutto lascia immaginare dunque ad una trattativa chiusa, senza alcun margine di ripresa.

La redazione di Tuttosport invece lascia ancora una piccola possibilità. Come si legge tra le pagine dell’edizione odierna infatti domani è l’ultimo giorno di mercato e può succedere qualunque cosa. L’agente Alessandro Lucci proverà il tutto per tutto per portare il bosniaco a Milano in cambio di Sanchez, in considerazione del fatto che Dzeko dovrà inevitabilmente sedersi al tavolo con la Roma e con Fonseca nel caso in cui lo scambio non dovesse andare in porto. Le condizioni economiche per proseguire sono minime, ma restano ancora più di 24 ore per trovare la quadra.

