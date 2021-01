GdS – La moviola di Inter-Benevento, Pasqua non convince: dubbio su Lautaro, Barella atterrato. Ranocchia-Lapadula almeno punizione

Il risultato non è mai stato messo in discussione, così come i valori che si sono visti in campo: Inter-Benevento è stato un monologo nerazzurro. La squadra di Antonio Conte, seppur priva di quattro titolari, ha avuto il merito – ed anche la fortuna, che in questi non guasta mai – di sbloccare subito il match e metterlo in discesa fino ad arrivare al 4-0 finale.

L’arbitraggio di Fabrizio Pasqua però lascia qualche dubbio, soprattutto per gli episodi capitati nel primo tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il contatto tra Andrea Ranocchia e Lapadula all’11’ avviene sì fuori area, ma è falloso e dunque almeno un calcio di punizione doveva essere assegnato. 5 minuti dopo altri due episodi dubbi, stavolta nell’area di rigore dell’Inter: prima Caldirola ed Improta atterrano Barella, poi lo stesso Caldirola abbatte Lautaro Martinez al limite. Dalle immagini non è chiarissimo se il contatto sia avvenuto fuori o sulla linea, ci sono molti dubbi ed è stata lasciata la decisione presa in campo.

