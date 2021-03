Maglie da gioco, in Serie A domina il Made in Italy. L’Inter terza per incassi

Soprattutto in un momento come questo, dove gli stadi chiusi stanno impattando sulle casse dei club, è fondamentale per le società calcistiche trovare fonti alternative per il sostentamento economico. Da questo punto di vista, secondo quanto riportato oggi su La Gazzetta dello Sport, un aiuto importante arriva dagli incassi derivati dagli accordi con le aziende che forniscono le maglie da gioco.

A condurre questa particolare graduatoria è la Juventus, grazie al suo contratto record con la Adidas, spinto anche dall’effetto visibilità dato da Cristiano Ronaldo: la formazione bianconera incassa infatti la cifra monstre di 51 milioni di euro a stagione. Insegue il Milan, i virtù di un accordo da circa 11 milioni con Puma, mentre solo in terza piazza si trova l’Inter.

La società di Viale della Liberazione ricava infatti da Nike circa 10 milioni di euro a stagione. Le altre società sono dominate dal Made in Italy: il marchio Macron è presente in Bologna, Lazio, Sampdoria, Udinese e Verona, tutti con contratti di circa 2 milioni.

C’è poi l’azienda Joma (Atalanta, 2.5 milioni a stagione, e Torino, 2 milioni), Kappa (Napoli con un ricco contratto da 8 milioni, Benevento, Genoa e Fiorentina). Da segnalare anche lo sbarco in Italia del colosso New Balance, che si legherà alla Roma.