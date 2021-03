L’IFAB cambia la regola sui falli di mano: novità nelle azioni che portano al gol

Novità regolamentari per il mondo del calcio rilasciate dall’IFAB, l’organo che si occupa per l’appunto del tema. Quest’oggi è stato emanato un documento che riporta alcune note sui falli di mano: è stato riaffermato il principio per cui il tocco con il braccio non sarà immediatamente considerato fallo, confermando la norma per cui il gioco viene fermato nel caso in cui il movimento del calciatore porta ad aumentare il volume del suo corpo.

Una novità importante riguarda i tocchi con la mano che portano ad un’azione da gol. Si legge infatti nel comunicato: “Il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a siglare una rete o ad avere un’opportunità di andare in porta non sarà più considerato un’azione fallosa”.

Per garantire il tempo necessario ad adattarsi a tali cambiamenti, la data della loro entrata in vigore è stata spostata dal 1 giugno al 1 luglio.