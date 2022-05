FOTO – Come potrebbe essere la maglia away dell’Inter 2022/2023: grafiche inedite

Le ultime indiscrezioni sulla maglia da trasferta dei nerazzurri per la prossima stagione

Emergono importanti indiscrezioni sulla prossima maglia away dell'Inter per la stagione 2022/2023. Come riportato dal sito specializzato Esvaphane - e poi confermato anche da Footy Headlines - la prossima maglia da trasferta presenterà delle grafiche senza precedenti.