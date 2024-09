Le 3 SORPRESE di formazione nell’Inter secondo Sky Sport

Simone Inzaghi si prepara a stupire tutti in vista di Manchester City-Inter, gara che inaugurerà la nuova Champions League per entrambe le squadre. Il tecnico nerazzurro sta infatti pensando seriamente – secondo Sky Sport – a tre sorprese di formazione che corrispondono ad altrettante esclusioni eccellenti per la sfida dell’Etihad Stadium, una per reparto.

Partiamo dalla difesa. Ad accomodarsi in panchina nell’Inter dovrebbe essere Benjamin Pavard, con Yann Bisseck a prendere il suo posto da titolare. Per il tedesco si tratterebbe della prima presenza dopo l’esordio a Genova, quando causò con un fallo di mano il rigore valso poi al Grifone il pareggio in extremis. Pavard, dal canto suo, ha commesso un errore in marcatura sul gol di Dany Mota a Monza.

A centrocampo, invece, dovrebbe rimanere fuori Henrikh Mkhitaryan, sin qui sempre titolare nelle prime quattro giornate di campionato e in generale fra i giocatori cui Inzaghi non rinuncia mai. Il suo posto da mezzala sinistra verrebbe assegnato a Piotr Zielinski che, dopo l’esordio da subentrato a Monza, sarebbe titolare per la prima volta in maglia nerazzurra.

In attacco, poi, ecco un’esclusione che fa ancor più rumore: fuori Lautaro Martinez, dentro Mehdi Taremi. L’argentino è ancora a secco e in questo avvio ha palesato una forma fisica deficitaria, dovuta anche al rientro tardivo nel ritiro dopo la Coppa America e all’infortunio che ha ulteriormente rallentato la sua preparazione, facendogli saltare la seconda giornata contro il Lecce. Facile pensare che Pavard, Mkhitaryan e Lautaro possano poi ritornare titolari nel derby contro il Milan di domenica sera.