Milan, INFORTUNIO Maignan: cosa filtra verso l’Inter

Ieri sera, durante la partita di Champions League persa dal Milan contro il Liverpool, i rossoneri hanno dovuto fare i conti anche con l’infortunio del portiere Mike Maignan. Il francese, infatti, aveva manifestato problemi fisici già nel primo tempo, decidendo però di stringere i denti dopo il soccorso dei medici.

L’episodio che però lo ha costretto a uscire è avvenuto nelle fasi iniziali della ripresa, quando dopo una parata bassa si è scontrato in maniera fortuita con Fikayo Tomori, entrato a sua volta in scivolata per contenere l’avversario. Maignan ha così alzato bandiera bianca, lasciando il posto al terzo portiere Lorenzo Torriani, visto che il vice Sportiello è anch’egli infortunato.

Grande preoccupazione in casa rossonera per le condizioni del francese, soprattutto in vista del derby contro l’Inter di domenica sera. Ieri Maignan ha lasciato lo stadio zoppicando e la prima diagnosi – riportata da MilanNews – parla di forte contusione alla coscia destra. Oggi dovrebbero essere svolti esami più approfonditi per conoscere l’entità del problema e sapere se sarà a disposizione contro i nerazzurri.