Lautaro in panchina contro il Manchester City: svelato il motivo

Fra le tre esclusioni eccellenti previste nella formazione iniziale dell’Inter contro il Manchester City, ce n’è una che fa più rumore delle altre: Lautaro Martinez dovrebbe accomodarsi in panchina all’Etihad Stadium. Logico che rinunciare dal primo minuto al capitano e leader della squadra sia una scelta coraggiosa e inaspettata da parte di Simone Inzaghi, dietro cui però ci sono delle motivazioni chiare.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’argomento ed è chiara: il motivo della panchina è da ricercarsi in un ritardo di condizione. L’argentino è rientrato più tardi degli altri nel ritiro estivo, avendo disputato la Coppa America fino in fondo e vincendola da protagonista con tanto di gol in finale. Come se non bastasse, qualche settimana fa è arrivato anche un problema muscolare a rallentarlo ulteriormente, facendogli saltare l’impegno casalingo con il Lecce alla seconda giornata.

La brutta prova del Toro a Monza ha evidenziato una forma deficitaria ed è per questo che Inzaghi è orientato a mandarlo in panchina contro la squadra di Pep Guardiola. Il tecnico rinuncerebbe alla leadership dell’attaccante che non è solo tecnica ma anche di personalità, ma eviterebbe – secondo la rosea – di “esporlo a brutte figure”, consentendogli di arrivare in condizioni migliori al derby contro il Milan di domenica.