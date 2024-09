Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Pep Guardiola ha commentato la prestazione dell’Inter e del suo Manchester City nella gara d’esordio della nuova Champions League. Queste le sue parole:

“Partita difficile come sapevamo. L’Inter è una squadra meravigliosa. Hanno difeso bene e in contropiede sono fortissimi perché non buttano via la palla. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo avuto 4-5 chance e anche una loro con un Lautaro. Siamo una squadra fantastica e sono contentissimo di allenarli”.

“Mi è piaciuto tutto della mia squadra, perché abbiamo attaccato contro una squadre che difende così dietro e che fa le coperture in modo meraviglioso. Poi hanno gambe per correre, ma abbiamo difeso. Normale lasciare una-due occasioni per l’Inter, ma nel secondo tempo ne abbiamo 4-5. A questo livello non si può e contro una squadra che si difende così non si può sperare di più. Abbiamo giocato meglio della finale”