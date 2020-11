Mancini: “Io e Mihajlovic negli anni d’oro della Serie A, speriamo torni così”

Intervenuto alla presentazione del libro “La partita della vita” di Sinisa Mihajlovic, Roberto Mancini ha parlato dell’attuale tecnico del Bologna. Il CT dell’Italia ha sottolineato il periodo d’oro della Serie A, quando i due calcavano i terreni di gioco in tutta la Penisola.

Ecco, dunque, le sue parole: “Noi abbiamo avuto la fortuna di giocare negli anni più belli della Serie A, il livello era molto molto alto e tra i campioni c’era grande rispetto, grande stima. Per 20 anni il campionato italiano è stato il più bello in assoluto, la speranza è di rivedere un giorno in A così tanti campioni“.

