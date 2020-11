Marca – Tegola Real Madrid, Sergio Ramos salterà almeno 3 partite. La speranza di Zidane…

Anche in Spagna alzano bandiera bianca: Sergio Ramos salterà al 100% la sfida di Champions League contro l’Inter in programma il 25 novembre a San Siro.

Secondo quanto riportato da Marca, il capitano del Real Madrid salterà per infortunio le prossime 3 partite dei Blancos: oltre l’Inter, Sergio Ramos non prenderà parte alle sfide di campionato contro Villarreal e Alaves a causa della rottura fibrillare al bicipite femorale destro rimediata in Nazionale.

La speranza di Zidane è quella di riaverlo a disposizione per la sfida di Champions contro lo Shakhtar Donetsk.

