Chi è Marcenaro, l’arbitro di Inter-Pisa: con lui un solo risultato

Sarà il match tra Inter-Pisa ad aprire questo venerdì 23 gennaio la ventiduesima giornata di Serie A. Gara in cui i nerazzurri saranno chiamati a dare continuità alle ultime due vittorie ottenute in campionato per mantenere la vetta della classifica e lanciare un nuovo importante segnale al campionato. Inoltre, Chivu chiederà ai suoi un riscatto immediato dopo la sconfitta incassata in Champions League contro l’Arsenal lo scorso martedì.

Ad arbitrare il match tra Inter-Pisa sarà Matteo Marcenaro, assistito da Mokhtar e Yoshikawa e da Ayroldi come IV Ufficiale. Var affidato a Gariglio, mentre al suo fianco ci sarà l’esperto Massa. Per il fischietto della sezione di Genova sarà la quinta volta con i nerazzurri in campo: nei quattro precedenti tutti in Serie A, l’Inter con Marcenaro in campo ha sempre ottenuto una vittoria e spera di poter replicare anche contro il Pisa.