Quote e pronostici Inter-Pisa: vittoria e clean sheet

L’Inter si ripresenta in campionato dopo la brutta sconfitta interna in Champions League contro l’Arsenal. Per i nerazzurri, che questo venerdì 23 gennaio incontreranno ancora a San Siro il Pisa, in campionato la musica è senz’altro diversa: dopo il titolo di campioni d’inverno conquistato contro il Lecce, i ragazzi di Cristian Chivu lo scorso sabato hanno ottenuto un altro grande successo in casa dell’Udinese.

Scommessa consigliata: No Gol

Contro il Pisa, in virtù anche di quanto avvenuto all’andata, si prevede una gara non semplice. Rispetto alla partite di Champions, però, Chivu chiederà nuovamente grande attenzione alla fase difensiva, come visto nelle ultime due uscite contro Lecce e Udinese. Per questa ragione, oltre ai tre punti per l’Inter, ci aspettiamo una partita con la porta inviolata per Yann Sommer e compagni, da qui il segno No Gol su cui puntare.

Inter-Pisa, scopri le quote maggiorate

Non sono ancora disponibili le quote maggiorate per il match della 22esima giornata di Serie A tra Inter-Pisa.

Le quote di Inter-Pisa

Queste le principali quote di Inter-Pisa proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.18 7.20 16.00 Betsson

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.53 2.50 Bet365

GOL NO GOL 2.40 1.53 Betsson

1X 1-2 x2 1.02 1.08 4.80 Snai

Il segno consigliato per Inter-Pisa è No Gol proposto da Bet365 a 1.53, proprio perché non ci aspettiamo reti da parte della squadra di Alberto Gilardino a San Siro. La squadra di Chivu cercherà come sempre di fare una gara d’attacco e di pressioni costanti, ma allo stesso tempo tenendo altissima la concentrazione quando ci sarà da difendere soprattutto sulle ripartenza della formazione toscana.

Probabili formazioni Inter-Pisa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.

Statistiche e precedenti Inter-Pisa

A parte un paio di amichevoli estive, l’unico precedente del nuovo millennio risale alla vittoria ottenuta dall’Inter nel girone di andata sul campo del Pisa per 0-2 con la doppietta decisiva di Lautaro Martinez. Per quanto riguarda lo stato di forma delle due squadre, quella di Chivu – se limitiamo il discorso al solo campionato – è decisamente in salute.

Nelle ultime dieci giornate disputate in Serie A, l’Inter ha infatti conquistato ben nove vittorie ed un solo pareggio nello scontro diretto contro il Napoli. Il Pisa, che in classifica attualmente si ritrova al penultimo posto con 14 punti, non vince in campionato dallo scorso 7 novembre in occasione del successo di misura per 1-0 in casa sulla Cremonese. Da quel momento in avanti per i ragazzi di Gilardino sono arrivati cinque pareggi e cinque sconfitte.

Dove vedere Inter-Pisa: diretta tv e streaming

Inter-Pisa verrà trasmessa venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Pisa sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.