Marotta: “Lautaro come CR7? Dipende da lui, il talento non gli manca”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato al termine di un convegno del mercato italiano che continua ad essere attrattivo per i calciatori. Ecco le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: “Mercato italiano il più attrattivo d’Europa? In carriera ho avuto l’opportunità di conoscere tantissimi talenti, ma Cristiano Ronaldo è davvero un campione, un livello sopra gli altri. Oltre a conoscere gli avversari sa pure le quantità precise di ogni cosa che mangia, è meticoloso in ogni aspetto”.

“Lautaro come CR7? Dipende soltanto da lui; il talento non gli manca, è giovane e davanti a sé ha tutta una carriera“.