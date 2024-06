Marotta: “Io presidente? Non è vero che non cambierà nulla”

Giuseppe Marotta, eletto da qualche giorno come nuovo presidente dell’Inter e riconfermato come amministratore delegato per l’area Sport, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sport Mediaset nell’ambito del Festival della Serie A tenutosi a Parma. Queste le sue parole:

“Essere presidente dell’Inter è molto stimolante, un onore per me. Non cambierà nulla? Non è vero. Sicuramente l’Inter è una grandissima società e io punterò tutto sui colleghi e sui collaboratori che ho: qui c’è una bella struttura“.