Marotta non si arrende: il suo piano per cambiare la Serie A

Giunti in una fase di grandi cambiamenti per il campionato italiano, nel corso dell'ultima assemblea di Lega - durante la quale è stato stilato un documento molto importante con dieci proposte di riforme per migliorare la Serie A - l'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta ha rispolverato un suo vecchio piano. Il dirigente nerazzurro, come riportato questa mattina da Milano Finanza, avrebbe infatti sollevato nuovamente la possibilità di ridurre il numero di squadre rispetto alle venti attuali.

Un progetto che Marotta coltiva da tempo e che più volte ha ribadito anche pubblicamente. L'obiettivo, secondo l'ad dell' Inter , è quello di ridurre gli impegni a livello nazionale per favorire invece uno spazio maggiore su quelli internazionali. Tornei che potenzialmente potrebbero garantire ricavi più elevati per i club italiani, come la nuova Champions League dal 2024, il nuovo Mondiale per Club o altre tournée estere ricche di fascino e denaro.

Grande fautore del progetto di riduzione del numero di squadre in Serie A, Marotta non sta comunque trovando una sponda collaborativa da parte della Lega. In questo momento, infatti, per il presidente Lorenzo Casini sembrano essere altre le priorità per riformare il campionato italiano. Il progetto disegnato dal dirigente dell'Inter è sicuramente molto interessante e rientra perfettamente nell'ottica di riportare il mondo del calcio in una dimensione spettacolare con l'evento al centro di tutto. Con la moltiplicazione dei match internazionali, poi, un grande club come quello nerazzurro avrebbe ovviamente tutto l'interesse ad evitare un calendario compresso in Italia per distribuire meglio le energie della propria rosa su tutte le competizioni.