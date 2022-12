SM – Inter, ultimatum a Skriniar: pronto il piano B dall’Atalanta

Sta diventando sempre più tortuosa la strada che porta al rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Il difensore centrale, in scadenza con l' Inter il prossimo 30 giugno, ha ricevuto un'offerta molto importante da parte della dirigenza che entro pochi giorni si aspetta una risposta definitiva. Come ribadito questo pomeriggio da SportMediaset, è stata fissata una deadline per venerdì 23 dicembre, data limite entro la quale il suo entourage dovrà accettare o meno l'offerta da 6 milioni di euro bonus inclusi.

Come spiegato ieri sera dal ds Piero Ausilio, il club si aspetta una mossa significativa da parte del calciatore, dopo gli sforzi economici profusi per avvicinare le sue richieste. L'ultima offerta, però, potrebbe non essere ancora sufficiente visto che dai suoi agenti non sono mai arrivati segnati concreti. Qualora l'affare non andasse a buon fine con il rischio di perdere dunque Skriniar a costo zero a fine stagione, il piano B verrebbe individuato dall'Atalanta. Nelle ultime ore l'Inter avrebbe avviato i primi contatti con i bergamaschi per Giorgio Scalvini, giovane da tempo nei pensieri dei dirigenti nerazzurri.