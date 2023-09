Capitolo rinnovi, i tre nomi sul taccuino di Marotta

L’esperienza vissuta con Milan Skriniar si spera sia servita da lezione, la società non può permettersi di perdere giocatori a zero. Oltre a ciò ci sono giocatori della rosa il cui contratto scadrà a breve e di cui l’Inter e Simone Inzaghi non hanno intenzione di fare a meno. Quest’estate si è lavorato bene in entrata, va però confermata anche l’ossatura della squadra. Ecco dunque il piano di Marotta secondo la Gazzetta dello Sport.

Dimarco

Il terzino sinistro è un ultras in campo e non ha intenzione di lasciare la squadra per cui tifa. Il contratto di Dimarco scade nel 2026 ma è probabile che riceva un nuovo contratto con un aggiustamento rispetto ai 2 milioni a stagione che guadagna ora.

Dumfries

Da una fascia all’altra, il contratto di Dumfries scadrà invece nel 2025. Nelle prossime settimane il club comincerà a discutere il rinnovo dell’olandese. L’obiettivo è arrivare alla firma prima dell’estate 2024, per evitare di perderlo a zero l’anno seguente.

Mkhitaryan

Infine l’MVP del Derby, Henrikh Mkhitaryan. Il contratto dell’armeno scadrà a giugno ma è un giocatore fondamentale per Inzaghi. L’intenzione del club è quella di accelerare per rinnovo, presto sarà infatti contattato il suo agente per offrirgli un anno di contratto con l’opzione per il secondo.