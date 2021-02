Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato in esclusiva al canale Youtube della Serie A Tim in vista del derby di Milano che si giocherà domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00 allo stadio San Siro. Uno che di derby ne ha giocati tantissimi e vinti altrettanti ha raccontato come viveva quella sfida e come vede l’Inter di Antonio Conte in vista del match.

